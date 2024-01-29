Климатолог объяснила, что не так с погодой на Алтае и почему дальше будет еще жарче

Кандидат географических наук Наталья Харламова пояснила, как засуха на других континентах влияет на нашу погоду Всемирная метеорологическая организация официально подтвердила, что 2023 год стал самым теплым за историю наблюдений.
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