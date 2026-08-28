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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Морозов о медийности КХЛ: «Мы изучили опыт других лиг, например, НБА. Там суперзвезды уделяют огромное внимание личному бренду, и это не сказывается на спортивной составляющей»

Президент КХЛ Алексей Морозов сказал, что лига изучает опыт НБА в плане медийности.  – Какой вы хотите видеть КХЛ через пять лет – более прибыльной, конкурентной, медийной? – Все вместе.

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