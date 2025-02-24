Разработчики Sniper Elite признают, что их экспериментальный геймплей в Atomfall “мож...

Разработчики Sniper Elite признают, что их экспериментальный геймплей в Atomfall “может сработать, а может и нет”Несмотря на скорый выход Atomfall, разработчики из Rebellion остаются прозрачными перед сообществом и не скрывают, что их новый проект представляет собой рискованный эксперимент.