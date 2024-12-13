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Черчесов о лучших нападающих РПЛ: «Угальде. Из российских – Тюкавин, Дзюба, естественно. Глушенков? Он не нападающий»

– Лучший нападающий в РПЛ прямо сейчас? – Угальде. Из российских – Тюкавин, Дзюба, естественно. Глушенков? Он не нападающий, – сказал тренер сборной Казахстана.

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