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Никита Джигурда потребовал полмиллиона рублей за свои картонные фигуры

Никита Джигурда потребовал полмиллиона рублей за свои картонные фигуры

Актер Никита Джигурда подал в суд на маркетплейс из-за ростовых фигур Актер Никита Джигурда обратился в московский суд с требованием взыскать 500 тысяч рублей за незаконное использование его образа.

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