Скидки до миллиона рублей на новые машины продолжатся в июне 2025, о чем рассказал владелец сети дилерских центров

Владелец сети дилерских центров коммерческого транспорта «Альянс Тракс» Алексей Иванов заявил, что в июне цены на новые машины, особенно китайского производства, продолжат падать из-за слабого спроса, а также необходимости быстрее освободить склады.
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