Байден заявил, что цель США на Украине состоит в демократизации этой страны

Президент США Джо Байден заявил в своей статье для газеты The New York Times, что цель Вашингтона в конфликте на Украине состоит в том, чтобы эта страна была демократической, независимой и способной защититься от нового нападения, передает ТАСС.
Президент США Джо Байден заявил в своей статье для газеты The New York Times, что цель Вашингтона в конфликте на Украине состоит в том, чтобы эта страна была демократической, независимой и способной защититься от нового нападения, передает ТАСС.
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