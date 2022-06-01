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Байден заявил, что цель США на Украине состоит в демократизации этой страны

Байден заявил, что цель США на Украине состоит в демократизации этой страны

Президент США Джо Байден заявил в своей статье для газеты The New York Times, что цель Вашингтона в конфликте на Украине состоит в том, чтобы эта страна была демократической, независимой и способной защититься от нового нападения, передает ТАСС.

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