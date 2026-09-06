О бедных поляках замолвите слово.

1939 год, Гитлер приветствует немецкие войска, вторгшиеся в Польшу Замолвляю Генеральный план «Ост», который, надеюсь, все знают, предусматривал в 1940–1943 г.
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