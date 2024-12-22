Курдистан – глядя из Лондона на «сирийское наследство»

Есть транзит… Сирия, среди прочего, хорошо известна как страна масштабного нефтяного транзита. Как с территории Северного Ирака — Иракского Курдистана, так и из Саудовской Аравии — Транс-Аравийского, который проходит через юго-западную Сирию.