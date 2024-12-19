Экс-посол России в США Анатолий Антонов стал советником главы ВТБ

Согласно официальному сообщению банка, Антонов будет заниматься развитием международных связей ВТБ с дружественными государствами и координацией работы банка в рамках экспертных советов и консультативных органов, связанных с взаимодействием со странами БРИКС.
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