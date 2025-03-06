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Военное обозрение

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Минобороны Литвы подтвердило выход из международной конвенции по кассетным боеприпасам

Минобороны Литвы подтвердило выход из международной конвенции по кассетным боеприпасам

Ранее соответствующее решение одобрил литовский Сейм.

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