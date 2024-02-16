Лавров: Интервью Путина показало, что США живут в полной информблокаде

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в пятницу, 16 февраля, на конференции «Евромайдан: потерянное десятилетие Украины» высказался об интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону.
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