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«Дөньядагы иң кадерле кешем, хуш...» - җырчы Гөлнара Габидуллина гаиләсендә югалту

«Дөньядагы иң кадерле кешем, хуш...» - җырчы Гөлнара Габидуллина гаиләсендә югалту

Җырчы Гөлнара Габидуллина гаиләсе зур кайгы кичерә – аның әнисе арабыздан китеп барган. Авыр хәбәрне җырчы социаль челтәрләрдә әйтте.

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