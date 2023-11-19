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Карл-Энтони Таунс стал автором победного броска в игре против «Нового Орлеана»

Карл-Энтони Таунс стал автором победного броска в игре против «Нового Орлеана»

Тяжелый форвард «Миннесоты» Карл-Энтони Таунс принес победу своей команде в концовке матча против «Нового Орлеана».

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