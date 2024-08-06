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Пара сибиряков разбилась на самолёте в горах Приморья

Пара сибиряков разбилась на самолёте в горах Приморья

Омичи Сергей Фёдоров и Алёна Калагурова заблудились в тумане и врезались в вершину горы.Диспетчерская служба Приморского края подтвердила гибель омичей Алёны Калагуровой и Сергея Фёдорова, находившихся на борту частного легкомоторного двухместного самолета Bristell NG-5.

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