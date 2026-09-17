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Американские исследователи заявили, что тираннозавр рекс был теплокровным

Американские исследователи заявили, что тираннозавр рекс был теплокровным

Исследователи из Калифорнийского университета обнаружили, что тираннозавр рекс был теплокровным. Об этом пишет CNN.

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