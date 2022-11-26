Польша хочет покупать российскую нефть максимум по $30. Остальные страны ЕС согласны на $65-70

Послы стран Евросоюза не смогли договориться о потолке цен на российскую нефть, сообщает Politico. По информации издания, в то время, как большинство выступили за предельную стоимость в 65-70 долларов за баррель, Польша настаивает на 30 долларах.
Послы стран Евросоюза не смогли договориться о потолке цен на российскую нефть, сообщает Politico. По информации издания, в то время, как большинство выступили за предельную стоимость в 65-70 долларов за баррель, Польша настаивает на 30 долларах.
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