❗️ В Севастополе девушке грозит до 20 лет колонии за работу наркокурьером В апреле 2025 года 22-летняя местная жительница начала работать курьером в онлайн-магазине наркотиков, чтобы быстро заработать.
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❗️ В Севастополе девушке грозит до 20 лет колонии за работу наркокурьером В апреле 2025 года 22-летняя местная жительница начала работать курьером в онлайн-магазине наркотиков, чтобы быстро заработать.