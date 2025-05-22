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test mazurok

1 подписчик
❗️ В Севастополе девушке грозит до 20 лет колонии за работу наркокурьером

❗️ В Севастополе девушке грозит до 20 лет колонии за работу наркокурьером В апреле 2025 года 22-летняя местная жительница начала работать курьером в онлайн-магазине наркотиков, чтобы быстро заработать.

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