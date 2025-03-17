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Царьград

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Автоэксперт рассказал, что лучше: новый "китаец" или подержанный "немец"

Автоэксперт рассказал, что лучше: новый "китаец" или подержанный "немец"

Перед покупкой автомобиля многие водители оказываются перед сложным выбором: брать новый или подержанный? "Китайца" или "немца"? Автоэксперт рассказал о подводных камнях каждого из перечисленных решений.

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