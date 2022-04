Потрясающая статья Ирины Меладзе об определенном ряде признаков, по которым можно за короткий срок и не теряя времени на недостойного кандидата в спутники жизни, определить, кто же пытается подобраться к вашему сердцу! Примерные портреты мужчин, с которыми невозможны партнерские отношения: Деспотичный тиран Альфонс Бабник Инфантильный мужчина Алкоголик Партнерские отношения и здоровый эмоциональный союз возможны, когда оба в паре […] The post МУЖЧИНЫ, С КОТОРЫМИ НЕВОЗМОЖНЫ ДЛИТЕЛЬНЫЕ ЗДОРОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ first appeared on ЭХО МЕДИА.