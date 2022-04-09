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    перепись необходима для сбора статистики, на базе которой корректируют экономику и соц сферу. Потому ее всегда провод...Что хотели скрыть...

МУЖЧИНЫ, С КОТОРЫМИ НЕВОЗМОЖНЫ ДЛИТЕЛЬНЫЕ ЗДОРОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Потрясающая статья Ирины Меладзе об определенном ряде признаков, по которым можно за короткий срок и не теряя времени на недостойного кандидата в спутники жизни, определить, кто же пытается подобраться к вашему сердцу! Примерные портреты мужчин, с которыми невозможны партнерские отношения: Деспотичный тиран Альфонс Бабник Инфантильный мужчина Алкоголик Партнерские отношения и здоровый эмоциональный союз возможны, когда оба в паре […] The post МУЖЧИНЫ, С КОТОРЫМИ НЕВОЗМОЖНЫ ДЛИТЕЛЬНЫЕ ЗДОРОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ first appeared on ЭХО МЕДИА.

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