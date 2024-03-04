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NBC: Никки Хейли лидирует на праймериз республиканцев в столичном округе Колумбия

NBC: Никки Хейли лидирует на праймериз республиканцев в столичном округе Колумбия

Согласно информации телевизионного канала NBC, экс-постпред Соединенных Штатов Америки при Организации Объединенных Наций Никки Хейли пока занимает первое место на праймериз республиканцев в округе Колумбия.

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