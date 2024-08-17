В преддверии МДКФ-2024 выпустили сборник «Сказки детей России»

К открытию Международного детского культурного форума — 2024 был подготовлен сборник, в который вошли свыше 40 сказок, созданных участниками литературного конкурса, сообщается в официальном ТГ-канале Минкультуры России.
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