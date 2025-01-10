Фильм по Sleeping Dogs отменен Актер Донни Йен (The Grandmaster, John Wick), который должен был ...

Фильм по Sleeping Dogs отмененАктер Донни Йен (The Grandmaster, John Wick), который должен был сыграть главную роль Вэй Шеня в фильме по Sleeping Dogs, недавно подтвердил в интервью, что проект больше не находится в производстве.
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