СК России возбудил дело после электротравмы ребенка в Челябинске

В Челябинске 12 июля 2026 года трехлетний ребенок пострадал от удара электрическим током на пляже. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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