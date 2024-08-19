Справиться с ошибками мышления ребятам помогут в семейном центре на Карельском Бульваре

О распространенных ошибках мышления, и как они влияют на эмоциональное состояние, выбор действий, а зачастую и на качество жизни, расскажут ребятам в семейном центре «Преображение» на Карельском бульваре.
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