Пешеход ушибла почку и сломала руку на гололеде у станции метро "Гостиный двор" К врачам 58-летняя пациентка поступила 12 января, хотя травмы получила еще 10-го.
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Пешеход ушибла почку и сломала руку на гололеде у станции метро "Гостиный двор" К врачам 58-летняя пациентка поступила 12 января, хотя травмы получила еще 10-го.