На Западе дали новые неутешительные прогнозы для Украины. Авторитетная деловая газета Financial Times проанализировала финансы Киева и пришла к выводу, что без дальнейшей поддержки из США, режим Зеленского попросту нежизнеспособен.
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