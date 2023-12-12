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Закон и Порядок

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«Государственная цензура, безусловно, нужна — и в СМИ, и в соцсетях, и в театрах, и в литературе»

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Член Совета по внешней и оборонной политике, руководитель дирекции аналитических радиопрограмм медиахолдинга "Звезда", ведущая передачи "Стратегия национальной безопасности" на радио "Звезда" и информационно-аналитической программы "Главное с Анной Шафран" на православном телеканале "СПАС", эксперт Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Анна Шафран:"Общеизвестно: тот, кто не хочет кормить свою армию — будет кормить чужую.

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