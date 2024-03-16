Оказалось, что нейросеть «думает» на языке, на котором была изначально обучена

Исследователи из Федеральной политехнической школы Лозанны показали, что крупные языковые модели, обученные изначально на английских текстах, используют английский внутри себя, даже когда с ними общаются на другом языке.
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