В подполье рассказали о взрывах в Николаеве

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Четыре взрыва прозвучали в Николаеве, возможны попадания в районе Черноморского судостроительного завода и полигона ВСУ, заявил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии