Директор Ленкома ушел с должности на фоне конфликта с дочерью Марка Захарова

Стало известно, кто теперь будет руководить театром. Марк Варшавер © Bulkin Sergey/globallookpress.comВ Ленкоме произошли внезапные кадровые перестановки после скандала, связанного с увольнением Дмитрия Певцова и Александры Захаровой.
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