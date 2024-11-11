Беженка из Горняка в ДНР: ВСУ делали из русскоговорящих людей живые мишени

Украинские военные сильно злились, когда слышали русскую речь на улицах Горняка в Донецкой Народной Республике, поэтому нередко использовали таких людей в качестве живых мишеней, рассказала местная жительница Светлана.
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