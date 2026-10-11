Первый снег в Москве может выпасть позже обычного и точно не в ближайшие дни, заявил Леус

Первый снег выпадет в Москве не скоро, заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. По его данным, высока вероятность, что это произойдет существенно позднее средних многолетних сроков.
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