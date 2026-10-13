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Организм старше паспорта? Как проверить биологический возраст дома

Организм старше паспорта? Как проверить биологический возраст дома

Два человека одного возраста могут иметь совершенно разную физическую форму. Один легко поднимается по лестнице и выдерживает длительные прогулки, другой быстро устает от привычных нагрузок.

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