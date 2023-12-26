США готовы обмануть Россию на переговорах по Украине ради передышки – СМИ

США готовы обмануть Россию во время переговоров по Украине ради передышки, но не предложат настоящих компромиссов, предупредил экс-советник по вопросам внешней политики руководства Республиканской партии в сенате Джим Джатрас.
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