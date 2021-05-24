Станислав Воскресенский принял участие в заседании комиссии Госсовета по направлению «Здравоохранение»

В заседании, которое прошло в режиме видеоконференции, приняли участие: председатель комиссии, губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский, помощник Президента Максим Орешкин, Министр здравоохранения Михаил Мурашко, полномочный представитель Президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, советник Президента Александра Левицкая, сопредседатель центрального штаба ОНФ Леонид Рошаль, представители профильных федеральных и региональных органов исполнительной власти и научно-экспертных организаций.