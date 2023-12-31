В ВМС США не увидели признаков прекращения атак хуситов в Красном море

Командующий военно-морскими силами США на Ближнем Востоке Брэд Купер заявил, что йеменские повстанцы-хуситы не демонстрируют признаков того, что собираются прекратить "безрассудные" нападения на коммерческие суда в Красном море.
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