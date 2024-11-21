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Вечерний Новосибирск

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Александр Жуков сообщил о выделении федеральных миллиардов Новосибирской области

Александр Жуков сообщил о выделении федеральных миллиардов Новосибирской области

Парламентарий сообщил о планируемых федеральных трансфертах, предусмотренных для Новосибирской области: «Сегодня Государственная Дума рассмотрит и, я надеюсь, примет в третьем завершающем чтении главный финансовый документ страны – федеральный бюджет на следующую трехлетку.

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