Александр Жуков сообщил о выделении федеральных миллиардов Новосибирской области

Парламентарий сообщил о планируемых федеральных трансфертах, предусмотренных для Новосибирской области: «Сегодня Государственная Дума рассмотрит и, я надеюсь, примет в третьем завершающем чтении главный финансовый документ страны – федеральный бюджет на следующую трехлетку.
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