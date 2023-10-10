Пензенцев приглашают поучаствовать в мероприятиях, посвященных дню рождения Лермонтова

15 октября исполнится 209 лет с момента рождения выдающегося русского поэта Михаила Лермонтова. В честь этой даты на предстоящих выходных в «Тарханах» будут проводиться разнообразные мероприятия, которые могут посетить все желающие.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии