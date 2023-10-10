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Свежие комментарии

Пензенцев приглашают поучаствовать в мероприятиях, посвященных дню рождения Лермонтова

15 октября исполнится 209 лет с момента рождения выдающегося русского поэта Михаила Лермонтова. В честь этой даты на предстоящих выходных в «Тарханах» будут проводиться разнообразные мероприятия, которые могут посетить все желающие.

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