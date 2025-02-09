Марина Сечина: «Олимпиаду конного спорта представить невозможно. Надеюсь, и в будущем его никогда не исключат»

Конный спорт вошел в программу Олимпийских игр в 1900 году. В 2024 году американская компания по защите животных PETA обратилась в Международный олимпийский комитет (МОК) с предложением исключить конный спорт из программы Олимпиад.
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