Комментарии британцев: следующей зимой ЕС будет во власти Путина (Daily Express)

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕПолитикаКомментарии британцев: следующей зимой ЕС будет во власти Путина (Daily Express) Британские читатели, поминая Брексит, живо обсуждают газовый кризис в Европе и достройку «Северного потока — 2».Вернуться к статье42НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВладимир СоловьевЕвропа, не хуже Украины, склонна к пустой болтовне.Rustam KuchkarovВ Америке огромные запасы углеводородов, всё законсервировано. Сначала опустошат другие страны, потом будут диктовать свои условия. Например, это произойдет через много лет, ничего, американцы подождут, оставят следующему поколению хорошую возможность.Константин Заболотный"- Не возьму я в толк, отчего взбесился Волк?- Ты слегка его прижал, оттого и убежал!",- конец цитаты из мультика "Теремок" 1945-го года. Вот и я, как тот Чацкий из "Горе от ума" : " Не образумлюсь... виноват, И слушаю, не понимаю, Как будто всё еще мне объяснить хотят, Растерян мыслями... чего-то ожидаю." Сколько было критики и сломано копий иноземными экономическими светилами в вопросе неэффективной экономики советского периода.До сих пор хорошо помня экономическую мантру -"Рынок расставит всё по своим местам." Вот он и расставил!!!Да и Россия стала понимать и умело использовать конъюнктуру рыночных отношений и теперь,когда мы столь успешны на газовом рынке( да и не только на газовом) ,те же иноземные экономисты хором взвыли, поскольку они,мало того что теряют рынок сбыта,но и с треском проигрывают ценовую политику.Так что есть прямой смысл вспомнить малость приподзабытую народную мудрость:ИПИван ПетровВсем санкционерам : "Не плюй в колодец, пригодится воды напиться" и "Не рой другому яму, сам в неё попадешь"Комментировать
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