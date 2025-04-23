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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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В «Астон Вилле» обсуждают подписание де Брюйне. Хавбек покинет «Ман Сити» свободным агентом

В клубе из Бирмингема обсуждают возможность подписания 33-летнего полузащитника, сообщает Sky Sports.

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