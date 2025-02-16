"Во что вы превратили Первый канал?" - Актёр обратился к Эрнсту с прямым вопросом

Актёр Сергей Марочкин в своём блоге публично обратился к Константину Эрнсту. С прямым и острым вопросом, который задал в заголовке и дублировал в тексте: "Во что вы превратили Первый канал?" Артист опечален: контент, по его мнению, давно неинтересен.