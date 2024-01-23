Главный мужской способ, который позволяет легко «уломать» женщину

В современном мире коммуникация между мужчиной и женщиной одновременно и усложнилась, и упростилась. Это привело к тому, что есть немногочисленная категория мужчин, которые купаются в женском внимании, и есть те, кто находится в большом дефиците этого внимания, находясь на грани полного одиночества ….