Петербуржца задержали по подозрению в незаконной банковской деятельности

Жителя Санкт-Петербурга задержали по подозрению в незаконной банковской деятельности. Как стало известно «Аргументам недели — Петербург», 24 апреля сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по городу и области совместно с сотрудниками районного УМВД был задержан мужчина.