Лавров встретился с главой МИД Индии на полях Генассамблеи ООН

Российский глава МИД Сергей Лавров на полях Генассамблеи ООН обсудил с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром подготовку к саммиту БРИКС в Казани, конфликт на Украине и ситуацию в АТР, 25 сентября сообщили в МИД России.
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