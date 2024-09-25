Лавров встретился с главой МИД Индии на полях Генассамблеи ООН

Российский глава МИД Сергей Лавров на полях Генассамблеи ООН обсудил с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром подготовку к саммиту БРИКС в Казани, конфликт на Украине и ситуацию в АТР, 25 сентября сообщили в МИД России.