Игорь Ивин: Уважаемые воспитатели, работники дошкольных образовательных учреждений и ветераны педагогического труда!

Уважаемые воспитатели, работники дошкольных образовательных учреждений и ветераны педагогического труда!Примите искренние и сердечные поздравления с профессиональным праздником!На вас возложена одна из самых важных и благородных задач - заботиться о самых маленьких жителях нашего города, дарить им ласку и тепло, учить добру и справ.