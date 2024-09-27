НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Лента новостей Крыма

144 подписчика

Игорь Ивин: Уважаемые воспитатели, работники дошкольных образовательных учреждений и ветераны педагогического труда!

Игорь Ивин: Уважаемые воспитатели, работники дошкольных образовательных учреждений и ветераны педагогического труда!

Уважаемые воспитатели, работники дошкольных образовательных учреждений и ветераны педагогического труда!Примите искренние и сердечные поздравления с профессиональным праздником!На вас возложена одна из самых важных и благородных задач - заботиться о самых маленьких жителях нашего города, дарить им ласку и тепло, учить добру и справ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх