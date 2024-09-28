Новости Хард- Рока этой недели

И на этом сентябрь почти закончился. Сейчас мы действительно вступаем в сезон ужасов, и, без сомнения, нас ждет множество отличных хоррор-метал-песен на тему ужасов, которые, несомненно, будут сопровождать нас до конца октября, но это не значит, что мы можем почивать на лаврах, поскольку есть также множество отличных треков, не связанных с хоррор-металом.