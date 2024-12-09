Какую выгоду Россия извлечёт из событий в Сирии

Людмила Лиханова Ассад прилетел не с пустыми руками а с компроматом на многих и это ценнее бабок. И они всегда будут нужны в определенный момент...Поэтому его приняли не только по гуманитарным соображениям. Не зря его так хотели взорвать, но...наши спецы настоящие спецы в таких операциях. А чем сильнее раздрай тем нам выгоднее. Все наши враги крепко завязнут в этом котле где им будут противостоять жесткие новые власти. А ухж Нетеньяху будет разрываться отгавкиваясь сразу в разные стороны пока его не ....

Людмила Лиханова Ассад прилетел не с пустыми руками а с компроматом на многих и это ценнее бабок. И они всегда будут нужны в определенный момент...Поэтому его приняли не только по гуманитарным соображениям. Не зря его так хотели взорвать, но...наши спецы настоящие спецы в таких операциях. А чем сильнее раздрай тем нам выгоднее. Все наши враги крепко завязнут в этом котле где им будут противостоять жесткие новые власти. А ухж Нетеньяху будет разрываться отгавкиваясь сразу в разные стороны пока его не ....