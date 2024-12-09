Башар Асад прилетел в Россию — самое безопасное место в мире для тех, кто был втянут в большую политику США.
Какую выгоду Россия извлечёт из событий в Сирии
Комментарии
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Людмила Лиханова
Ассад прилетел не с пустыми руками а с компроматом на многих и это ценнее бабок. И они всегда будут нужны в определенный момент...Поэтому его приняли не только по гуманитарным соображениям. Не зря его так хотели взорвать, но...наши спецы настоящие спецы в таких операциях. А чем сильнее раздрай тем нам выгоднее. Все наши враги крепко завязнут в этом котле где им будут противостоять жесткие новые власти. А ухж Нетеньяху будет разрываться отгавкиваясь сразу в разные стороны пока его не ....
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9 час.
Людмила Лиханова
Ассад прилетел не с пустыми руками а с компроматом на многих и это ценнее бабок. И они всегда будут нужны в определенный момент...Поэтому его приняли не только по гуманитарным соображениям. Не зря его так хотели взорвать, но...наши спецы настоящие спецы в таких операциях. А чем сильнее раздрай тем нам выгоднее. Все наши враги крепко завязнут в этом котле где им будут противостоять жесткие новые власти. А ухж Нетеньяху будет разрываться отгавкиваясь сразу в разные стороны пока его не ....
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9 час.
Катерина
КЕМ воевать будем? Вы только не обижайтесь, но я вот заметила... самые воинственные тут ТЕ, кого война не коснулась и уже коснуться не может... это старики, да бабы. у которых мужиков нет...
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1 час.
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