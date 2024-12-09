Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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  • Катерина
    КЕМ   воевать   будем?  Вы  только  не  обижайтесь, но я  вот  заметила...  самые  воинственные  тут ТЕ,  кого  война...Какую выгоду Росс...

Какую выгоду Россия извлечёт из событий в Сирии

Какую выгоду Россия извлечёт из событий в Сирии

Башар Асад прилетел в Россию — самое безопасное место в мире для тех, кто был втянут в большую политику США.

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Комментарии
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Людмила Лиханова
Ассад прилетел не с пустыми руками а с компроматом на многих и это ценнее бабок. И они всегда будут нужны в определенный момент...Поэтому его приняли не только по гуманитарным соображениям. Не зря его так хотели взорвать, но...наши спецы настоящие спецы в таких операциях. А чем сильнее раздрай тем нам выгоднее. Все наши враги крепко завязнут в этом котле где им будут противостоять жесткие новые власти. А ухж Нетеньяху будет разрываться отгавкиваясь сразу в разные стороны пока его не ....
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9 час.
Людмила Лиханова
Ассад прилетел не с пустыми руками а с компроматом на многих и это ценнее бабок. И они всегда будут нужны в определенный момент...Поэтому его приняли не только по гуманитарным соображениям. Не зря его так хотели взорвать, но...наши спецы настоящие спецы в таких операциях. А чем сильнее раздрай тем нам выгоднее. Все наши враги крепко завязнут в этом котле где им будут противостоять жесткие новые власти. А ухж Нетеньяху будет разрываться отгавкиваясь сразу в разные стороны пока его не ....
Ответить
9 час.
Катерина
КЕМ   воевать   будем?  Вы  только  не  обижайтесь, но я  вот  заметила...  самые  воинственные  тут ТЕ,  кого  война  не  коснулась и уже коснуться  не  может... это  старики, да  бабы.  у  которых  мужиков  нет...
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1 час.

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