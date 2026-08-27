Ратко Младич — защитник сербского народа

Сегодня в застенках гаагской тюрьмы скончался герой сербского народа генерал Ратко Младич. Источник фото: REUTERS Биография Младича — пример беззаветного служения своему народу даже с риском для собственной жизни и свободы.
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