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Ратко Младич — защитник сербского народа

Ратко Младич — защитник сербского народа

Сегодня в застенках гаагской тюрьмы скончался герой сербского народа генерал Ратко Младич. Источник фото: REUTERS Биография Младича — пример беззаветного служения своему народу даже с риском для собственной жизни и свободы.

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